Ünlü organizatör Shakira'nın Adana'ya gelmesi için kolları sıvadı

Ünlü organizatör Fahri Cabri, Adana'da konser vermesi için Shakira ile görüştüğünü açıkladı.

Ünlülerin organizatörü olarak bilinen Fahri Cabri, Adana'da konser vermesi için Shakira ile görüştüklerini açıkladı. Adanalılara unutulmaz bir gece yaşatmayı hedeflediğini söyleyen ünlü organizatör, “Görüşmelerde sona doğru geldik. Bu yaz Adana'da düzenleyeceğimiz konser etkinliği için Shakira ile görüşmeler netleşti. Ayrıca Jennifer Lopez ile de görüşüyoruz. Türkiye'de bu iki yıldızla bu yaz coşku oluşturacağız” dedi.