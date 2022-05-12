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Uygulamalı Kolaj Günleri Sanat Çalıştayı

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Adana Şube Başkanlığı’nın düzenlediği 1.

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Adana Şube Başkanlığı'nın düzenlediği 1. Sanat Çalıştayı gerçekleştirildi.


GESAM Adana Şube Başkanı Gülşen Doğan, 1. Sanat Çalıştayı çatısı altında üyelerini bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirterek, ”Çalıştaya Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Tire'yi davet ettik. Çalıştay yürütücülüğünü üstlenen Dr.Öğr. Üyesi Muzaffer Tire, birinci gün farklı teknik ve üslupta resim sanatı hakkında konferans verdi. İkinci gün kolaj tekniği ile uygulamalı çalışmalar yaptırdı. Ortaya çıkan eserler ileri bir tarihte sanat severlerin beğenisine sunulacak” dedi.


Bu çalıştaydan çok memnun kalan üyelerinin isteği doğrultusunda farklı tarz ve akımlarla ilgili konferans ve çalıştayları rutin bir şekilde devam ettirmeyi planladıklarını söyleyen Doğan, kısa sürede meydana eserleri üreten sanatçılara katılımlarından dolayı teşekkür belgesi verdiklerini sözlerine ekledi.

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