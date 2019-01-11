Vali Demirtaş: “Vatandaşların huzurunu bozanlar hak ettikleri muameleyi görecek”

Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, güvenliğe halel getiren kim olursa olsun, hak ettiği muameleyi görecek” dedi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen “Bağımlılıkla Mücadele” toplantısında, kent genelindeki muhtarlarla bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasında Vali Demirtaş, 31 Mart 2019'da yapılacak Yerel Seçimlerin Adana'da herhangi bir olumsuzluğa mahal vermeden gerçekleşmesi için gereken çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Muhtarlarla Buluşma” adı altında düzenlediği programları, kendilerinin de rutin aralıklarla ilk genelinde düzenlediklerini belirten Vali Demirtaş, “Bu platformda sadece sorunlarımızı konuşmuyoruz. Kentimiz geneline örnek teşkil edecek güzellikleri ve ilimizin bugününe ve geleceğine hizmet edeceğine inandığımız projelerimizi de kıymetli katılımcılarımızla ve muhtarlarımızla paylaşıyoruz. Fikir alışverişinde bulunuyor, yeni yol haritalarımızı belirliyoruz” dedi.

Toplantının ana başlığının bağımlılıkla mücadele olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, madde bağımlılığına bağlı ölümlerde Adana'nın beşinci sırada yer aldığını söyledi. Vali Demirtaş, uyuşturucunun bu denli gündemi işgal etmesinin en önemli nedenlerinden birinin, Türkiye'nin transit geçiş güzergahında yer alması olduğunu belirterek, “Ülkemiz üç kıtanın kesiştiği noktada yer alırken, ilimiz de Akdeniz'in Ortadoğu bölgesine açılan kapısı konumuyla, uyuşturucu tacirlerinin iştahını kabartmaktadır. Bu anlamda stratejik konumumuzun getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen, özellikle son dönemde ilimiz genelinde uyuşturucu ile mücadelede ciddi başarılar elde ettiğimizi vurgulamakta yarar görüyorum” ifadelerini kullandı.

10 bin 182 vatandaşa 'Narko Rehber Eğitimleri' verildi

2018 yılı içerisinde Adana İl Emniyet Müdürlüğünce 153 eğitim seminerinde, toplam 10 bin 182 vatandaşa Narko Rehber Eğitimleri verildiğini kaydeden Vali Demirtaş, “Narkolog, Alan Denetimi Uygulamaları, Bağımsız Birey Bilinçli Aile Projesi, okullarımıza, öğretmenlerimize, güvenlik görevlilerimize, velilerimize ve üniversitelerimize yönelik eğitim faaliyetlerimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Bu yıl içerisinde muhtarlarımıza yönelik narko rehber eğitimlerimizle de saha hakimiyetimizi pekiştireceğiz” diye konuştu.

“UYUMA uyuşturucuyla mücadelemizi pekiştirecektir”

İçişleri Bakanlığı'nın birinci 100 günlük icraat planında da yer alan, yüzde yüz yerli imkanlarla hazırlanan mobil uygulama “UYUMA” sayesinde de vatandaşların artık tanık oldukları uyuşturucu suçlarını, doğrudan narkotik polise bildirebileceklerini hatırlatan Vali Demirtaş, “Gelen ihbarlar, narkotik birimlerimizce o konuma en yakın polis ekibine yönlendirilmekte ve polisimiz ivedilikle olaya müdahale etmektedir. Bu uygulamanın vatandaşlarımız tarafından kullanımının yaygınlaştırılmasında gerekli duyarlılığı göstermelerini bekliyorum. “UYUMA” mobil uygulamasının ilimizde uyuşturucu ile mücadele kabiliyetimizi artıracağına da yürekten inanıyorum” dedi.

Adana'da belirlenen 466 metruk binanın 191'i yıkıldı

Muhtarların, mahallelerine musallat olan ya da olmaya çalışan kötü niyetli kişileri tespit etmeleri gerektiğini ve ilgili kolluk kuvvetlerine bildirmeleri gerektiğinin altını çizen Vali Demirtaş, “Uyuşturucu satıcılarının ve kullanıcılarının mesken tuttuğu metruk ve kullanılmayan binalar da ciddi bir sorun teşkil etmektedir. İlimiz genelinde toplam 466 metruk binanın tespitini yaptığımızı, bunlardan 191'inin yıkımını gerçekleştirdiğimizi ve 205'i ile ilgili işlemlerin sürdüğünü bilmenizi isterim. Bu rakamlar metruk binalar konusunda Bakanlığımızın 2018-2023 icraat planında önüne koyduğu hedeflerin yüzde 40'ının Adana'da gerçekleştirildiğinin de en önemli göstergesidir” şeklinde konuştu.

Uyuşturucunun sağladığı finansmanın bir diğer yansımasının da terör olduğunu belirten Vali Demirtaş, terörle mücadelenin de hız kesmeden sürdüğünü ve Adana'yı emniyetli bir kent yapıncaya kadar da süreceğini ifade etti.

Vatandaşların huzurunu bozan, güvenliğine halel getiren kim olursa olsun, hak ettiği muameleyi göreceğini dile getiren Vali Demirtaş, “Kan, kin ve kaostan beslenenlere vereceğimiz en güzel cevap, birlik, beraberlik ve bütünlük fotoğrafımızdır. Biz, bu fotoğrafı tesis etmek için çalışmaktayız, çalışmaya da devam edeceğiz. El ele vererek güneyin bereketli topraklarında var olan huzur ve güven ortamını en üst seviyeye çıkarmak için hep birlikte daha fazla gayret göstereceğiz” dedi.

Toplantı, İl Sağlık Müdürlüğünden Dr. Ufuk Demirdüzen, Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba ve İl Emniyet Müdürlüğünden Komiser Mustafa Ünaldı'nın “Bağımlılıkla Mücadele” konusunda gerçekleştirdikleri sunumların ardından sona erdi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan'ın yan ısıra kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar katıldı.