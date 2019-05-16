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Yumurtalık'ta satranç turnuvası

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919’un 100.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un 100. yılı nedeniyle satranç turnuvası düzenlendi.


Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda öğrenciler arasında düzenlenen turnuvanın başlangıç hamlesini İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cebrail Baran yaptı.


Turnuva sonunda Hasan Hüseyin Önder birinci, Burak Kolsuz ikinci ve Melik Ongun üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri


19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı töreninde verilecek.

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