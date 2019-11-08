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4 ildeki FETÖ operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi

Adıyaman merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü adliyeye sevk edildi.

Adıyaman merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi.


Adıyaman merkezli İstanbul, Elazığ ve Van'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 farklı adrese yapılan baskında 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Zanlılardan örgütün mütevelli heyeti üyesi Abdurrahman D., askeri öğrenci sorumlusu Mahir Ö., mütevelli heyeti üyesi Orhan Y. ve emineri Ömer G., sorgulamalarının ardından sağlık raporları alınarak adliyeye sevk edildi.

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