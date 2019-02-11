Adıyaman Basketbol Takımı yarı finale kaldı

Anadolu Yıldızları Basketbol Ligi'nde (Analig) mücadele eden Adıyaman Erkek Basketbol Takımı çeyrek final müsabakalarında rakibini yenerek yarı finale çıktı.

Diyarbakır'da yapılan ve 12 takımın katıldığı çeyrek final müsabakalarına katılan Adıyaman Erkek Basketbol Takımı yaptığı 3 karşılaşmasından 2'sinden galip ayrılarak gurup ikincisi olarak yarı finallere kaldı.

Adıyaman Erkek Basketbol Takımı Tunceli İl Karması Takımı'nı 69-33, Elazığ İl Karması Takımı'nı 69-39 yenerken, Diyarbakır İl Karması Takımı'na 49-27 yenildi.

Çeyrek finallerde 2 galibiyet alan Adıyaman Erkek Basketbol Takımı 27-29 Mart tarihlerinde Malatya'da yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Malatya'da yarı finallerde 12 takım mücadele edecek.