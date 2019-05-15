Adıyaman Belediyesinde iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yaygınlaştırılan İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusu üzerinde ciddiyetle duran Adıyaman Belediyesi, bünyesinde çalışan İş Kur işçilerini eğitime aldı. Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimler için tüm işçilerine iş sağlığının ve iş güvenliğinin önemi hakkında bilgiler verildiğini söyleyen yetkililer, iş güvenliği için A Sınıfı belgeli İş Güvenlik Uzmanı Bekir Yıldırım'ın birikimlerini işçilerle paylaştığını dile getirdi.

Adıyaman Belediyesi olarak iş güvenliği konusu üzerinde ciddiyetle durduklarını da belirten yetkililer bunun için yönetmelikte uyulması gereken bütün kuralları yerine getirdiklerini belirtti.