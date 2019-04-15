Adıyaman Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı belirlendi

Süleyman Kılınç, Memur-Sen ve Bem-Bir-Sen yöneticileriyle yaptığı görüşme sonucunda belediyede görevli memurların sosyal denge tazminatı üzerinde anlaştı.

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen yerel yönetimler seçimleriyle Adıyaman Belediye Başkanlığı görevine seçilen Dr. Süleyman Kılınç, belediyede görevli memurların sosyal denge tazminatı konusunda sendika yetkilileriyle yaptığı görüşme sonucunda memurların sosyal denge tazminatının yüzde yüze ulaşmasını sağladı.

Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek Adıyaman Belediyesi'nde çalışan memurların 2019 sosyal denge sözleşmeleri üzerinde görüşmeler gerçekleştiren Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, Bem-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İnan ile Bem-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkan Yardımcısı Mahmut Yalçın'ın, Başkan Kılınç ile görüşmelerinin olumlu sonuçlandığı açıklandı.

Yapılan görüşme sonucunda bir değerlendirmede bulunan sendika yetkilileri, Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışan memurların maaşına eklenen sosyal denge tazminatının yüzde yüz seviyesine ulaştığını dile getirdi. Yapılan son anlaşmayla memurun maaşına eklenen sosyal denge tazminatına 205 TL zam yapıldı.

Yapılan anlaşmadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren sendika temsilcileri, Belediye Başkanı Kılınç'a teşekkür etti.