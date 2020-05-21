İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da berber ve kuaförlere maske dağıttı

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, bünyesinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen maskeleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor.


Daha önce de birçok mahalle ve caddede gerçekleştirdiği maske dağıtımını bu kez, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren, maske takmak ve belirlenen diğer kurallara uymak kaydıyla yeniden faaliyetlerine başlanmasına karar verilen berber ve kuaförler için gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi, şehir merkezindeki tüm berber ve kuaförlere maske desteğinde bulundu.


Adıyaman Belediyesi'nin ücretsiz maskelerini alan berber ve kuaför esnafı da bu anlamlı desteğinden dolayı belediye yetkililerine ve görevlilerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.