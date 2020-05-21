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Adıyaman'da sulak alanlar ilaçlanıyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşereyle mücadele kapsamında şehir genelinde tüm sulak alanları tek tek ilaçladı.


Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, haşereyle mücadele çalışmalarını sürdürerek, vatandaşların yaz aylarında sıkıntı yaşamamasını amaçlıyor.


Şehir genelinde tüm su birikintilerini tek tek ilaçlayan ekipler, vatandaştan da büyük takdir görüyor.


Haşereyle mücadelede en önemli evre olan larva döneminde haşerelerin üremelerinin önüne geçmek için su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve inşaat alanları gibi yerlerde ilaçlama çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren yetkililer, bu şekilde sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı erken çözüm alındığını söyledi.

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