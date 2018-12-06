İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ASGEM'de sona doğru gelindi

Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediye Başkanlığı, Adıyaman Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile OSB Başkanlığının desteğiyle OSB’de kurulan Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi Projesinde sona yaklaşıldı.

Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediye Başkanlığı, Adıyaman Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile OSB Başkanlığının desteğiyle OSB'de kurulan Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi Projesinde sona yaklaşıldı.


Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Vali Yardımcısı Adem Kaya, Belediye Başkan Vekili Muhittin Büyük, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya katıldı.


Yapılan toplantıda, Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezinin işletme modeli hakkında paydaşlar arasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak, merkezin Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından sevk idare edilmesi kararı alındı. Bu kapsamda, ASGEM'e alınacak makine ve ekipman ATSO tarafından belirlenecek olup, merkezin 2019 yılının ortasında faaliyete başlaması karara bağlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.