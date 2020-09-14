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Ayağı otomobilin altında kalan çocuk yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ayağını otomobilin altında kalan çocuk yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ayağını otomobilin altında kalan çocuk yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde oyun oynayan 7 yaşındaki Melik A'nın ayağının üzerinden Hamit Yusuf K., idaresindeki 34 TM 3952 plakalı otomobil lastiği geçti. Ayağından yaralanan çocuk, sürücü Hamit Yusuf K., tarafından Kahta Devlet Hastanesine getirildi. Tedavi altına alınan Melik A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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