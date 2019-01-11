Babasını silahla vurdu

Adıyaman'da bir kişi babasını silahla vurarak yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesi'nde ikamet eden G.U. isimli şahıs, babası B.U.'yı (57) bilinmeyen bir nedenle ruhsatsız tabancayla bacağından vurdu. B.U. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan B.U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, babasını vuran G.U. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.