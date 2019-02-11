Badem üreticileri bilgilendirildi

Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılan "Badem Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Projesi", badem üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından açılış konuşmaları yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Atilla Öztokmak, badem yetiştiriciliğinde arıcılığın önemine ve projenin amaçlarına değindi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, badem üretiminde Adıyaman'ın Türkiye'de öncü iller arasında yer aldığını belirterek, "Badem üretiminin Adıyaman'da gelişmesini sağlarken, aynı zamanda pazar problemini de çözmüş bulunuyoruz. Ar-Ge'ye yönelik enstitü kurulmasını sağladık. Adıyaman'ın badem diyarı olması yolundaki programımız aksamadan devam etmektedir. Badem yetiştirme alanı bakımından Türkiye'de birinci sıraya yükseldik. Bununla birlikte ilimize yönelik Ar-Ge projelerini geliştirerek yöresel ürünlerden hangi çeşitlerin ilimizde karlı bir şekilde yetiştirilebileceğini araştırıyoruz. Bu arada enstitünün GAP İdaresiyle beraber başlatmış olduğu proje kabul edildi. Bundan sonraki süreçte ilimizde organik badem yetiştiriciliğini nasıl geliştirebiliriz? Eğer organik badem olmuyorsa en azından iyi tarım uygulamalarıyla kalıntıların en az seviyeye indirilmesini nasıl sağlayabiliriz? Bunun çaresine bakacağız" dedi.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Ela Tohumcu ve Ziraat Yüksek Mühendisi Öznur Yılmaz ile Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü görevlisi Ziraat Mühendisi Bülent Hacıkasımoğlu tarafından badem üreticilerine bilgiler verildi.