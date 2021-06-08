Başkan Dağtekin, kanaat önderi Sönmez'i ziyaret etti

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, kanaat önderlerinden Mahmut Sönmez'i evinde ziyaret etti.

Adıyaman'ın kanaat önderlerinden Mahmut Sönmez'i ziyaret eden AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, son yapılan genişletilmiş il başkanları toplantısının yapıldığı Demokrasi ve Özgürlükler Adasında yaşadığı duyguları anlattı.

Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Mehmet Dağtekin, “Rahmetli Adnan Menderes ve arkadaşlarının yaşadığı zulümleri iliklerimize kadar yaşadık. Sırf ezanı Türkçe'den özüne döndüren başbakan asıldı bu ülkede. Elbette o dönemleri daha iyi biliyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetini iyi bilmememiz gerekiyor. Darbelere karşı direnişten tutun da başörtüsünün kamuda serbest hale gelmesine kadar birçok dönüşüm cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti döneminde yaşandı. Türkiye, 2013'ten beri darbe dahil akla hayale gelmeyen saldırılara maruz kaldı. Öyle bir siyasi zemin oluşturuldu ki bırakın FETÖ, PKK veya DEAŞ gibi terör örgütlerini veya batılı ülkeler bile açık açık Türkiye ve cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Özellikle son günlerde suç örgütleri üzerinden fitili ateşlenen nifak tohumlarıyla AK Parti iktidarını yıkma çabası içerisindeler. Allah'ın izniyle siz kıymetli büyüklerimizin dualarıyla AK Parti dimdik ayakta duracaktır” dedi.

Adıyaman'da yapılan bazı dezenformasyonlara da dikkat çeken Başkan Dağtekin, “Kimi çevreler ekonomi üzerinden adeta algı oyunlarıyla milletimizin kafasını bulandırıyor. İşi öyle bir noktaya getirdiler ki sümerbank, süt fabrikası, tekel ve çimento fabrikası gibi tesislerin sanki AK Parti döneminde özelleştirildiği gündeme getirilmesi gerçeği yansıtmamaktadır. Herkes biliyor ki bu tesisler AK Parti kurulmadan yıllar önce özelleştirildi. Kaldı ki bu tesislerin büyük bir bölümü rahmetli Erbakan döneminde yapılmasına rağmen sanki kendi dönemlerinde yapıldığını iddia etmeleri ise son derece anlamlıdır. Dolayısıyla bu tür algılara karşı milletimizin çok uyanık olması gerekiyor. Allah'a hamdolsun 19 yıldır sizlerden aldığımız yetkiyle, sizlerin desteği ve hayır duasıyla, Adıyaman'ımıza her alanda nice büyük eserler, tarihi hizmetler kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Adıyaman, son 19 yılda çok önemli mesafeler kat etti ve hamdolsun hayal gibi görünen birçok hedefe ulaştı. Adıyaman'ı bugünlere sizlerle birlikte getirdik, geleceğe de yine sizlerle beraber taşıyacağız. Adıyaman'a eğitimden sağlığa, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, gençlik spordan kültür ve turizme kadar son 17 yılda nerdeyse 17 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapıldı. Köylerimizden ilçelerimize, beldelerimizden şehirlerimize kadar her kademede daha fazla iş ve proje üreterek Adıyaman'ı hep birlikte inşa devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Geçmişte insanların bir litre mazota bile hasret kaldığını dile getiren kanaat önderi Mahmut Sönmez ise, “Adıyaman'da bazen mazot olmazdı, olmadığı için de 30-40 kilometre yürüyerek eve döndüğümüz günleri yaşadık. Yağın, şekerin, çayın hatta tuzun bile karaborsa olduğu günlerdi. AK Parti iktidarıyla birlikte Türkiye ve Adıyaman büyük değişim ve dönüşüm yaşadı. Hele hele son dönemlerde yapılan saldırılara baktıkça bizim de vatanımıza bayrağımıza sımsıkı sarılıp liderimize sahip çıkmamız gerekiyor. Ölünceye kadar da cumhurbaşkanımızın yanında saf tutmaya devam edeceğiz” diye konuştu.