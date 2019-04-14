Başkan Dağtekin: "Perre Antik Kent için kenetlenme vakti"

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin Turizm Haftası nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, Adıyaman'ın ekonomik kalkınmasında turizmin önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Perre Antik Kent'te giderek incelemelerde bulunan Başkan Mehmet Dağtekin, Adıyaman'ın tarihi boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığını dolayısıyla kentin turizm açısından bir çok avantajı elinde bulundurduğunu ifade etti.

Yeni yatırım ve projelerle Türkiye'nin turizm pastasından hak ettiği payı alma noktasında Adıyaman'da önemli gelişmelerin yaşanacağını kaydeden Dağtekin, "Turizm açısından önemli avantajları elinde bulunduran Adıyaman'ımız tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapması dolayısıyla sahip olduğu tarihi kültürel zenginliği ve doğal güzellikleri ile dolu olan bu kadim şehir adeta cennet konumundadır. Dünyanın 8. Harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, Arsemia, Karakuş Tümülüsü, Perre Antik Kenti ile yine Türkiye sınırları içerisinde yeri kesin olarak bilinen iki büyük sahabeden biri olan Safvan bin Muattal Hazretlerinin manevi varlığı, bunun yanında Göbeklitepe kadar tarihi bir geçmişe sahip olan Perre Antik Kent'te yapılan her çalışmada yeni yeni keşfedilen mozaikler, kaya mezarları ve yerleşim yerleri ile ne kadar büyük bir hazine olduğunu göstermektedir.

Roma döneminde bölgenin en büyük şehri olarak kabul edilen ve şehir merkezine sadece 5 kilometre uzaklıkta olan bu Nekropol mutlaka yeniden gün yüzüne çıkarılması gereken değerlerimizdendir. Bunların yanı sıra Besni ilçemizdeki tarihi turistik mekanlarımız, Adıyaman Çelikhan yolu üzerindeki Palanlı Mağarası gibi, aslında tarihin en kadim medeniyetlerinin geçtiği bir bölge olan Mezopotamya'nın en önemli merkezi Adıyaman'ımız, Vadii Lem'an (parlayan vadi) olarak nitelendirilir. İslam öncesi ve sonrası eserlerin bolca olduğu bir ilde bizim mutlaka turizm konusunda ciddi bir beyin jimnastiğine ihtiyacımız var. Tabir yerindeyse kafa patlatmamız gerekiyor” dedi.

AK Parti iktidarı ile birlikte turizm alanında ciddi yatırımlar yapıldığını vurgulayan Dağtekin "Kommagene Nemrut Dağı koruma ve geliştirme programı, Tuz Hanı restorasyonu işi, Perre Antik Kenti çevre düzenleme, Nemrut Dağı yolu, Kâhta kültür merkezi, Nemrut Dağı çevre düzenleme ve geliştirme, Kahta Yeni Kale 1. ve 2. etap, Nemrut Dağı hizmet evi ve çevre düzenlemesi, Gerger Kalesi yol yapımı, Eski Besni ören yeri ve Adıyaman genelinde altyapı ve onarım desteği ile kültür-turizm alanında bugüne kadar yapılmayan yaklaşık toplam 65 milyon TL yatırım yapılmıştır. Bunlarla birlikte şehir merkezinde yer alan ve İl Özel İdaremiz tarafından yapılan Tuz Hanı Restorasyonu ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla Adıyaman adeta bir çekim merkezi olacaktır. Yine Panorama ve Arkeoloji Müzesi'nin tamamlanmasıyla Adıyaman cazibe merkezi olma yolunda önemli bir adımı geride bırakarak prestijli bir yatırıma kavuşmuş olacaktır ve turizmde memnuniyet oranı çok yüksek, çok iyi tanıtılmış bir müzeye ev sahipliği yapmış olacağız.

Tek amacımız Adıyaman'ımızın, sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginliği değerlendirerek her yıl şehrimize gelen turist sayısını artırmaktadır. Kentimizin ekonomik kalkınmasına önemli derecede katkı sağlayan turizm sektörünün daha ileri seviyelere taşınması noktasında elbirliği ile çalışmalar yapacağız. Allah'ın izniyle biz valimizle ve bürokrasimizle, vekillerimizle de hep birlikte turizme odaklanacağız. Bu alanda yep yeni bir sayfa açacağız. Kenetlenerek turizmin eksilikleri ne ise bunları el birliği ile en üst düzeyde turisti Adıyaman'a çekmek, ve gelecek turistten de Adıyaman'ın ekonomik noktada istifadesini sağlamak için bir çalışmayı hep birlikte sürdüreceğiz. Artık bunun günü geldi, geçiyor. Adıyaman'ımızın bu alanda tanıtımına katkı sağlamak için yeni metotlar üzerinde yoğunlaşarak büyük kitlelere ulaşmamız gerekiyor. Bu vesile ile 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan 'Turizm Haftası' sebebiyle, Adıyaman'ımızın turizmine hepimizin katkı sağlaması temennisi ile 2019 turizm sezonunun hayırlı olmasını, bu alanda çalışan tüm kamu kurum kuruluşları ve STK temsilcilerine başarılı bir turizm sezonu geçirmesini diliyorum" diye konuştu.