Başkan Erdoğan, 2020 yılını değerlendirdi

2020 yılı içerisinde Adıyaman İl Özel İdaresi ve Köy-Des bütçesi ile kırsal kesime yönelik yapılan genel çalışmalar hakkında detaylı bir açıklamada bulunan Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, aynı zamanda 2021 yılında da yapılması planlanan çalışmaları dile getirdi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ‘‘2020 yılını geride bıraktığımız bu süreçte, İl Özel İdaresi olarak verimli bir yıl geçirdik. Bizler her birimden, her teknik bilgiden ve tüm araç ve gereçlerden en iyi şekilde faydalanarak köylerimize en iyi hizmeti ulaştırmanın gayreti içerisinde olduk. 2020 yılında tüm Dünya'yı etkisi altına alan Pandemi sürecinde bile hiçbir olumsuzluktan taviz vermeden normal bir dönem yaşıyormuşçasına çalışmalarımıza devam ettik. Tabi ki bizler ve sahada çalışan ekip arkadaşlarımız kurallar çerçevesinde, sağlığı her hangi bir açıdan tehlikeye atmadan dikkatli bir biçimde çalışmalarımızı tamamladık. 2020 yılında İl Özel İdare bütçesi ve Köy-Des bütçesiyle beraber, merkez ve 8 ilçemize bağlı 453 köy ve 507 mezramıza ve bunlara bağlı mahallelere il ve ilçe özel idaremizce hizmetlerimiz yerine getirilmektedir.

2020 yılı içerisinde İl Özel İdaremizce İl geneli köylerimize kapsamlı hizmetler yapılmıştır. 2020 yılı içerisinde Adıyaman Merkez ve İlçelerine bağlı köy ve mezralarımızın yollarının hepsi asfalt kaplamalı olup, gerek iklim koşulları gerekse trafik yoğunluğu nedeniyle bozulmuş durumda bulunan yaklaşık 2646 kilometre yolun gerekli asfalt, yama, bakım ve onarım yapılması amacıyla yaklaşık 40 personelle 4 ayrı ekip halinde 1 Haziran 2020 yılı itibariyle asfalt yama çalışmalarına başladı. 31 Aralık 2020 ayı itibariyle 2 bin 580 kilometre yolun asfalt yama bakım ve onarım tamamlanmıştır. İl Özel İdaresi tarafından yapılan programlar dahilinde 159 kilometre yol asfalta hazır hale getirilmiş, 109 kilometre yolun birinci kat asfalt kaplaması yapılmış, bununla beraber toplam 152 kilometre yolun ikinci kat asfalt kaplaması tamamlanmıştır. İlimiz geneli altyapısı biten köylerimizin, köy içi kilitli parke çalışmaları ise munzam bir biçimde gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında altyapısı bitmiş köylerimizde toplam 527.315 metrekare köy içi kilitli parke çalışmaları yapılmış olup, bugüne kadar il genelinde 3.107.552 metre kare köy içi kilitli parke çalışmaları yapılmış ve halen devam etmektedir. Programlar dahilinde toplam 25 adet sanat yapıları tamamlanmıştır. Yine program dahilinde 2020 yılı içerisinde Gerger Kesertaş köy grup yolu üzerinden bulunan ve aynı zamanda Yayladalı, Seyitmahmut, Oymaklı, Yağmurlu, Beybostan, Köklüce, Gümüşkaşık, Kurulu, Kılınç, Beşgöze, Güzelsoyu, Adıyaman Kahta Nissibi Köprüsü bağlantılı ve yoğun bir biçimde kullanılan grup yolu üzerinde, uzunluğu 75 metre, genişliği 11 metre ve 4 adet ayak olup, 39 adet prefabrik kiriş ile 40 adet 100'lük fire kazık ile 15 metre derinlikte olup, sudan yüksekliği 12 metre olan 1 adet köprü yapılarak karayolları standardına uygun inşa edilmiş ve kısa bir süre içerisinde tamamlanıp trafiğe açılmıştır” dedi.

Erdoğan konuşmasının devamında, “Adıyaman geneli kırsal kesime yönelik 2020 yılında yaklaşık 40 köyümüzde kanalizasyon işleri başlatılıp tamamlanmıştır. Bununla birlikte altyapısı bulunmayan köylerimizin de Toplulaştırma Reformu Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılmış, bir kısmının inşaatı devem etmekte ve kısa bir süre içerisinde bitirip, köylerimizde altyapı sorununu çözmüş olacağız. Köylerimizde tarımsal sulama programı dahilinde, 2020 yılı içerisinde 15 köyümüzde tarıma yönelik kapalı sulama sistemi ve birikme deposu yapılmış ve bunların devamını da sürdürmeyi planlamaktayız. Bununla beraber İl Özel İdaresi tarafından köylerimizin büyük oranında köy camisi ve taziye evlerinin önüne oturma bankı dağıtımı yapıldı. Yaz mevsiminde haşere ile mücadele kapsamında idaremizce oluşturulan ekiplerimiz tarafında düzenli olarak köylerimizin ilaçlama çalışmaları yapıldı ve her yıl düzenli olarak da devam edecektir. 2020 yılında köylerimizin çoğunda köy konakları yapıldı. Beşpınar Mesire alanında dördüncü etap inşaat çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. 2020 yılında köylerimizin büyük bir oranında çöp toplama hizmeti verilmiştir. 2020 yılı İl Özel İdare Bütçesinin yüzde 20'si ile ilimiz geneli okul inşaat yapımına da devam edilmektedir. Yine İl Özel İdaremizce pandemi sürecinde uzaktan eğitim alan öğrencilerimizin bilgisayar ve internet erişiminin sağlanması ve eğitiminin aksamaması adına EBA Destek projesi kapsamında 27 adet gezici mobil internet aracıyla destek verilmiştir.

Bu değerlendirmeler neticesinde asfaltı olmayan köy ve yerleşim birimimiz bulunmamaktadır. Bununla beraber içme suyu bulunmayan köyümüz yok ve tek bir hane olsa bile oraya su hizmetini vermekteyiz. Çünkü yaşamımız boyunca bizlerin en temel ihtiyacı olan suyu ne şartlarda olursa olsun vatandaşlarımıza ulaştırmayı birinci vazifemiz olarak bilmekteyiz. İmkanlar dahilinde akarsuyu bulunan köylerimizde tarımsal sulamaya yönelik gerek kapalı sulama sistemi, gerekse birikme havuzu yapılarak vatandaşlarımızın hizmetini sunmaktayız. Köylerimizin yaklaşık yüzde 90'da vatandaşlarımızın düğün, taziye, önemli toplantı ve benzeri faaliyetlerde kullanılması amacıyla çok amaçlı salonlar inşa etmekteyiz. Köylerimizin yaklaşık yüzde 80'de altyapı çalışmaları tamamlanmış olup, kalan diğer bölümünü ise en kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflemekteyiz. Bununla bağlantılı olarak altyapı çalışmalarının ardından köy içi kilitli parke çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz. Kalan diğer bir bölümü ise program dahilinde devam edilmektedir” ifadelerini kullandı.

2021 yılında yapılan 145 milyon TL bütçe ve Köy-Des programıyla gelecek olan ödenekle çıtayı yükselterek halka en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, “Saydığımız ve sayamadığımız birçok alanda ilimize kazandırılan bu hizmetlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Valimiz Mahmut Çuhadar'ın onay ve destekleriyle, AK Parti Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın'ın ve Milletvekillerimizin girişim ve çabalarıyla, teşkilatımız adına İl Başkanımız Mehmet Dağtekin'le gerçekleştirilen istişareler neticesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık'ın sevk ve idaresiyle ve İl Genel Meclisimizin almış olduğu doğru kararlar ile yapılan ve yapmayı planladığımız tüm hizmetlerin çıtasını yükseltmeye devem edeceğiz” şeklinde konuştu.