Başkan Kılınç yangın yerinde

Adıyaman'da bir evin terasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın yerine gelen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ev sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangın, Karapınar Mahallesi 2720 sokak 28 nolu Zeynep Akın'a ait evde meydana geldi. İki katlı evin erzak ve çeşitli eşyaların bulunduğu terasta çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangın bitişikteki fırına sıçramadan söndürdü.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ta yangın yerine gelerek, itfaiye vadiye amiri Necmettin Çalım'dan bilgi aldı.

Başkan Kılınç, ev sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.