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Bayram sabahı silahlı kavga: 1 ölü

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Gölgeli köyünde bayram sabahı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Gölgeli köyünde bayram sabahı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Gölgeli köyünde iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermi Ali Karataş'a isabet etti. Ağır yaralanan Karataş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ali Karataş, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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