Belediye Başkan Yardımcısı Baba, göreve başladı

Besni Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen ve hizmet vermeye başlayan Sait Cengiz Baba, yüklendikleri sorumluluğun ve görevin farkında olduklarını vurguladı.

Besni ilçesini daha güzel ve yaşanılabilir bir hale getireceklerini söyleyen Başkan Yardımcısı Sait Cengiz Baba, “Belediye Başkanımız Eyyup Mehmet Emre ile koordineli bir şekilde çalışarak Besni'mizi daha modern, daha yaşanılabilir bir duruma getirmek için elimizden geleni yapacağız. Tüm Besnili hemşerilerimin mesai kavramı olmadan her daim hizmetinde olacağım. Görev aldığımız süre zarfı içerisinde vatandaşlarımızın sıkıntısını ve problemlerini belediye personelimiz ile birlikte en iyi şekilde çözüme kavuşturmak ve birlik içerisinde hizmet verebilmek adına üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Amacımız ve gayemiz Besni'ye ve Besni halkına dürüst ve düzgün bir şekilde hizmet etmek" diye konuştu.