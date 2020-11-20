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Caddelerde yol çizgi çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği tarafından caddelerde yol çizgi çalışması yapıldı.


Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği tarafından Flamingo yolu ve Gölbaşı Caddesinin yol çizgileri çizildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren trafik amirliği yetkilileri, sürücülerin ve yayaların cadde ve yolları daha rahat kullana bilmeleri adına çalışmalar içerisinde bulunduklarını belirtti.


Caddeyi kullanan sürücüler ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

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