Çocuk hastanesine oyun parkı kuruldu

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bahçesine çocuklar için oyun parkı yapıldı. Bahçeye kurulan oyun parkında tahterevalli, salıncak, kaydıraktan oluşan aletler bulunuyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan,"Hastanemize muayeneye gelen çocuklarımızın bazılarında doktor korkusu bulunabiliyor. Hastane yönetimi olarak çocuklarımızdaki doktor korkusunu yenmek ve çocuklarımızın zamanlarını oynayarak geçirmeleri için böyle bir çalışmaya gerek duyduk. Hastanede tedavi olan çocuklar veya hasta ziyareti için aileleri ile hastaneye gelen yavrularımız burada güzel vakit geçirebilecek. Kısa zamanda çok olumlu tepkiler aldık. Oyun parkında temizlik ve hijyene de ayrıca önem vererek, zeminini kauçuktan yaparak düşme ve yaralanmaları da önlüyoruz" dedi.