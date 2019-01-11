Emniyet Müdürü Alper namaz çıkınca pilav dağıttı

Emniyet Camiinde Cuma Namazı çıkışında Metin Alper ve görevliler pilav dağıttı. Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman'ın trafik güvenliği ve düzeninin sağlanması açısından tüm kontrol ve denetimlerimizin yanı sıra günlük radarla hız kontrolü yapıldığını ve hız sınırlarına uymayan araç sürücülerine gerekli cezai işlemler uygulandığını söyledi.

Alper, “Yapmış olduğumuz hız denetimlerin hemen hemen tamamı Atatürk Bulvarı üzerinde (büyük oranının da üniversite civarında) yapılmaktadır. Bu bağlamda 2017 yılında yapılan hız denetimleri bir önceki yıla oranla yüzde 58 artırılmış, 2018 yılında ise 2017 yılına oranla yüzde 28 artırılmıştır. 2018 yılında yapılan hız denetimleri 2016 yılına oranla yüzde 103 oranında artış göstermiştir. Alınan tüm bu önlemler ve yapılan denetimlere rağmen ilimizde meydana gelen bu elim kazada Elif Dağdelen ve Emine Şevval Aytemir isimli kız öğrencilerimizin hayatını kaybetmesi tüm ilimizde ve teşkilatımızda derin bir acıya ve büyük bir üzüntüye sebep olmuştur.

Vefat eden kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Yapılan hayırların Allah katında kabul olmasını niyaz ederiz” diye konuştu.