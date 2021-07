Gerginlikleri barış ile biten her iki köyün muhtarları bir araya geldi

Koçali ve Rezip köyü arasında ortak kullanım alanıyla ilgili aralarında gerginlik çıkmış ve bu gerginlik Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı Halid Yıldız, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt'un araya girmesiyle barış ile sonuçlanmıştı. Her iki köyün barışması sonrası Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkanlığı tarafından her iki köyün muhtarları ve köyün önde gelenleri bir araya geldi. Dernek binasında bir araya gelen her iki köyün muhtarları ve önde gelenleri burada birlik ve beraberlik mesajları vererek kardeş olduklarını söyledi.

Her iki köyün muhtarlarını ve önde gelenlerini bir araya getirerek açıklamalarda bulunan Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Osman Tuzcu, “Rezip ile Koçali Köyü arasındaki anlaşmazlık il protokolümüzün gayretleriyle sulhla sonuçlandırılmıştır. Ben ko konudan dolayı il protokolümüze teşekkür ederim. Bu barışın devamını diliyoruz. Her iki köyümüzün muhtarı da barış konusunda iyimser ve oldukça yapıcı durdular, kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra konuşan Rezip Köyü Muhtarı Şerif Akyol ile Koçali Köyü Muhtarı Halit Bulut ise birlik ve beraberlik mesajları vererek barışın sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini vurguladı.