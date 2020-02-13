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Gölbaşı ilçesinde iki tır çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu üzerinde 2 tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu üzerinde 2 tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu 10 kilometresinde Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Nedim Sümbül idaresindeki 02 LH 083 plakalı tır, aynı istikamette gitmekte olan Ferhat Arkçı idaresindeki 02 HY 807 plakalı tırın dorsesine çarptı. Yaşanan kazada tır sürücüleri yaralandı. Yaralı sürücüler kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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