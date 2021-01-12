İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gölbaşı'nda 14. etap kırsal kalkınma toplantısı

Tarım ve Orman Bakanlığının çağrıya çıktığı 14.

Etap Kırsal Kalkınma ve Alt Yapı Projeleri Gölbaşı ilçesinde anlatıldı.


Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Gölbaşı ilçesinde yatırım planlayan üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas'ın da katıldığı toplantıya üreticinin ilgisi yüksekti.


Yüzde 50, bakanlık destekli projelere giren ekonomik yatırımlardan hayvansal ve bitkisel üretime dayalı işletmelerin desteklenme şartları anlatıldı. Proje takviminden, projeyi hazırlayacak danışmanların yapacağı iş ve işlemlere kadar açıklık getirilen sunumda çiftçilerle yapılan soru cevapların ardından toplantı sonlandırıldı.


Toplantıda sunumu konu uzmanları il müdürlüğü teknik elemanları yaparken tüm ilçelerdeki 14. etap toplantısına katılan İl Müdürü Nurettin Kıyas da katılarak projeleri çok önemsediğini ve 5 yıl devam edeceğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.