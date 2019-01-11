Hayatını kaybeden 4 üniversite öğrencisi için dua edildi

Son 3 hafta içerisinde 3'ü trafik kazası, 1'i ise kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Adıyaman Üniversitesi öğrencileri için hatim okunarak dualar edildi.

Üç hafta önce belediyeye ait çöp arabasının çarpması sonucu hayatını kaybeden Sibel Yılmaz, geçtiğimiz hafta otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Elif Dağdelen ve Emine Şevval Aytemir ile bu kazalara çok üzülerek kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Ali Didin için hatmi şerif duası yapıldı. Adıyaman Üniversitesi Camii'nde Cuma Namazı öncesinde yapılan hatim duasının ardından, hayatını kaybeden öğrencilerin arkadaşları cemaate tatlı ikramında bulundu.

Emine Şevval Aytemir'in babası Ahmet Aytemir, konuyu yargıya taşıdıklarını ve suçluların cezasını çekmesini istediklerini söyleyerek, “Adıyaman Üniversitesindeki öğrencisinden tutun rektörüne kadar ilgilerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Bir daha Emine Şevval'lerin ölmemesi için öğrencilerin bize verdikleri desteğe çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Biz gerekeni yargıya taşıdık, bundan sonrasını yargı yapacak. Bizim kimseyle bir sorunumuz yok ama bir daha Emine Şevval'lerin ölmemesi için kim suçluysa gereken cezayı almasını istiyorum” dedi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, kazanın meydana geldiği bölgeye elektronik denetleme sistemi, üst geçit gibi talepleri ilgililere ilettiklerini belirterek, “Trafik kazasında 2 evladımızı kaybetmiştik. Ondan önce de 1 evladımıza belediye aracı çarpmış ve hayatını kaybetmişti. Ayrıca bu kazalara üzülen bir evladımız kalp krizi geçirmesi nedeniyle vefat etmişti. Bu evlatlarımız için hatim duası yaptık. Bu kazaların tekrarlanmaması için gerekli ilgililere başvurularımızı yaptık” ifadelerini kullandı.

Tut Belediye Başkanı Cemal Avcı ise konuşmasında, “Rektörümüzün organizesiyle bu gün camide öğrencilerimiz için dua edildi. Acılar dinmez, acılar bitmez. Acıların bir daha yaşanmaması için yetkililerin özellikle üniversite civarında gerekli önlemleri alması gerekiyor” diye konuştu.