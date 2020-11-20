İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İHD Adıyaman Şube Başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın DTK’ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adıyaman Barosu Avukatlarından İHD Şube Başkanı Bülent Temel gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DTK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adıyaman Barosu Avukatlarından İHD Şube Başkanı Bülent Temel gözaltına alındı.


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'nın sözde "yasama organı" konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) delege oldukları, yapı adına eylem ve faaliyette bulundukları gerekçesiyle 101 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Bu şüpheliler arasında bulunan İHD Adıyaman Şube Başkanı ve Adıyaman Barosu avukatlarından Bülent Temel, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göz altına alındı.


Gözaltına alınan şahsın sorgulanmak üzere Diyarbakır'a gönderildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.