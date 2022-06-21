İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarma ekipleri üzüm bağında kenevir ele geçirdi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde üzüm bağları arasına ekilen kenevir bitkisi jandarma tarafından ele geçirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde üzüm bağları arasına ekilen kenevir bitkisi jandarma tarafından ele geçirildi.


Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yukarı Nasırlı köyünde kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alınması üzerine, bölgede planlı ve titiz çalışma yaptı. Belören beldesi Ellezgani mevkiindeki arazide yapılan arama sonucunda üzüm bağı içerisinde gizlenmiş vaziyette 227 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Olayla ilgili adli süreç devam ederken, ele geçirilen kenevir bitkileri imha edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.