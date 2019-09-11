İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaçak telefon ve parfümler ele geçirildi

Adıyaman’da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenilerek durdurduğu otomobilden kaçak telefon ve parfümler ele geçirildi.

Adıyaman'da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenilerek durdurduğu otomobilden kaçak telefon ve parfümler ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda otomobil içerisinde 17 adet kaçak cep telefonu ile 10 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Telefon ve parfümlere el konulurken konuyla alakalı 1 kişi gözaltına alındı.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.