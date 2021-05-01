Kahta 02 Spor 3. Lig'e 'devam' dedi

Lig 2. Grupta ligde kalma mücadelesi veren Kahta 02 Spor, kendi sahasında konuk ettiği Tokat Spor'u 4-0 yenerek 3.lige devam dedi.

Kahta Atatürk Stadı'nda Covid-19 tedbirleri kapsamında oynanan müsabakanın 1. Dakikasında Kahta 02 Spor, Caner Çolak'ın attığı penaltı golü ile 1-0 öne geçti.

Maçın ilk dakikasında aldığı gol ile büyük moral depolayan Kahta 02 Spor karşılaşmanın 35. Dakikasında ise Fahri Eren Pamuk'un attığı gol ile 2-0 üstünlük sağladı.

Karşılaşmanın 39. Dakikasında Kahta 02 Spor oyuncularından Caner Çolak sarı kart aldı. Maçın 45+2. dakikasında gol atan Kahta 02 Spor oyuncularından Hakan Akman, durumu 3-0 yaparak ilk yarı sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da baskın bir futbol oynayan Kahta 02 Spor, maçın 84. dakikasında Barış Kılıç'ın attığı gol ile rakip takım Tokat Spor karşısında 4-0 öne geçti.

Karşılaşmayı 90 dakika boyunca izleyen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kahta Kaymakamı Abdil Koç, Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan ve AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni galibiyet sonrası Kahta 02 Spor Başkanı Musa Yıldırım'ı ve yönetim kurulu üyelerini aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.