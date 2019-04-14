Kahta 1978 Spor-Besni Belediye Spor: 1-0

Bal Ligine yükselme Play-Off maçlarında Kahta 1978 Spor rakibi Besni Belediyespor'u 1-0 yenerek önündeki en büyük rakibini geçti.

Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda oynanan maça her iki takımın taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Play-Off yükselme maçında başa baş mücadele eden Kahta 1978 Spor-Besni Belediye Spor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İlk yarıda 2 penaltı kaçıran Kahta 1978 Spor'lu futbolcu İbrahim Selen 60. Dakikada attığı gol ile takımını 1-0 öne geçirdi. Gergin geçen maç boyunca 2 kırmızı, 5 sarı kart çıktı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Kahta 1978 Spor'lu futbolcular ve taraftarlar sevinç gösterisi yaptı. Karşılaşmayı Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre izledi.

Maç olaysız bir şekilde sona erdi.