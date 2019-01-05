Kahta'da 40 bin badem fidanı dağıtılacak

Toplantıda, ilçe ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak ve katma değeri yüksek olan ürünlerin yetiştirilmesine katkı sağlamak amacı ile proje kapsamında 40 bin adet sertifikalı badem fidanının Kahtalı çiftçilere dağıtılacağı bildirildi.

Kahta'da badem yetiştiriciliğin arttırılması ile ilgili 40 bin adet sertifikalı badem fidanının çiftçilere dağıtılacağını belirten Kahta Projeler Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Lütfü Başlı, “İlçemizde toplam çiftçi kayıt sistemine dahil yaklaşık 500 civarında işletmesi olan çiftçilerimiz hedef kitlemizdir. İlçe ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak ve çiftçilerimizin katma değeri yüksek olan ürünler yetiştirmesine katkı sağlamak amacı ile proje kapsamında 40 bin adet sertifikalı badem fidanı çiftçilerimize dağıtılacaktır.Kırsal kesimde vatandaşlarımıza hizmet eden okullarımızın daha kaliteli hizmet vermelerini sağlamak, kış koşullarında, öğrencilerin öğretim ortamlarının asgari yaşam koşullarına kavuşturularak, öğrencilerin sağlıklarını korumak ve eğitim verimliliğini arttırmak için 5 okulumuzda kalorifer sistemi, 4 okulumuzda çok amaçlı salon, 10 okulumuzda çocuk oyun parkı yapılacak” dedi.

İlçede yapımı devam eden yatırımlarla ilgili bilgiler veren Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, ise yatırımlara katkı sağlayan kişilere teşekkür etti.