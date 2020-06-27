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Kahta'da göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı.


Olay, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Devlet Hastanesi civarında meydana geldi. Kahta Belediyesi'nin yol yapım çalışmaları esnasında kanalizasyon bağlantılarını yapan işçi toprak kayması sonucu Belediyenin şirket personeli Hacı Arslan'ın (36) vücudunun bir kısmı toprak altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Göçük altında kalan işçi ekipler tarafından bir süre sonra çıkartılarak, ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve ayak kısmında hasar oluştuğu ifade edildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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