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Kayalıklardan yuvarlanan çocuk yaralandı

Adıyaman’da, çıktığı kayalıklar üzerinde yuvarlanan çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, çıktığı kayalıklar üzerinde yuvarlanan çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kayatepe Köyünde ikamet eden 10 yaşlarındaki Yusuf Ç., isimli çocuk, köy yakınlarında gezindiği esnada çıktığı kayalıklarda dengesini kaybederek yuvarlandı. Küçük çocuğu fark eden köylüler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yusuf Ç., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yusuf Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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