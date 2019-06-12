Köy okulunun yıl sonu sergisi açıldı

Öğrenciler 2018-2019 eğitim öğretim yılında yaptığı bir birinden güzel el sanatları çalışmaları yıl sonu sergisinde görücüye çıktı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fehmi Çelik, milli eğitim müdürlüğü yetkilileri, okul müdürü ve öğretmenlerin katılımı ile gerçekleşen sergi davetliler tarafından gezildi.

Öğrencilerin tasarladığı bir birinden güzel farklı eserleri inceleyen davetliler eserleri çok beğendiklerini dile getirdi.