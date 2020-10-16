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Kuyulu köyündeki kan bağışına yoğun ilgi

Adıyaman’ın Kuyulu köyünde düzenlenen kan bağış kampanyasına köylüler yoğun ilgi gösterdi.

Adıyaman'ın Kuyulu köyünde düzenlenen kan bağış kampanyasına köylüler yoğun ilgi gösterdi.


Merkeze bağlı Kuyulu Köyü Aile Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Mesut Kocadayı tarafından kan bağış kampanyası düzenlendi. Köy camisinde İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı Cuma namazı sonrası köylüler sağlık merkezi bahçesinde bulunan Adıyaman Kızılay Kan Merkezi görevlilerine kan verdi.


Köylülerin yoğun ilgi gösterdiği kan bağışında köylüler, etkinliği düzenleyen Dr. Messut Kocadayı'ya teşekkür etti.

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