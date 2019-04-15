Öğrencilere ‘Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma' semineri verildi

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliğinde görevli polisler tarafından Belören Beldesinde öğrencilere “Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma” ve polislik mesleği hakkında seminer verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro amirliğinde görevli Komiser Yardımcısı Sevilay Yaman ve Toplum Destekli Polis Memuru Zühal Uçak tarafından “Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma” ve “Polislik Mesleği” konulu konferans verildi.

Toplum Destekli Polis Memuru Zühal Uçak yapmış olduğu sunumda öğrencilere hayatta karşılaşabilecekleri yan kesicilik, hırsızlık, kişisel veri güvenliği, sosyal medyayı güvenli kullanma ile polislik mesleği konularında bilgi vererek öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Belören Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Abdullah Özbay bu gün buraya gelerek öğrencilerimizi kişisel güvenlik, suçtan korunma ve polislik mesleği hakkında bilgilendiren Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerine teşekkür etti.