Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Besni çevre yolu üzerinde meydana geldi. Derya Yıldırım idaresindeki 53 AAL 882 plakalı otomobil ile Ahmet Timur idaresindeki 34 SEN 04 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden Ahmet Timur yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.