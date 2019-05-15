Özel öğrencilerden Engelliler Haftası programı

Adıyaman'ın Kahta Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi ve Kahta Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında program düzenlendi.

Kahta ilçesinde Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi ve Özel Öğretim Merkezi tarafından düzenlenen program saygı duruşunun yapılması, İstiklal Marşının okunması ile başladı. Özel öğrenciler birbirinden güzel gösterileriyle izleyicileri tarafından büyük beğeni aldı.

Renkli görüntülerin oluştuğu programda özel öğrenciler hem kendileri eğlendi hem de katılımcıları eğlendirdi. Gerçekleştirilen gösterilerden büyük bir keyif alan katılımcılar, özel öğrencilerin gösterilerinden memnun kaldığını belirtti.

Programın selamlama konuşmasında Kahta Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe Müdürü Abdullah Çetinkaya, “Hayatın her aşamasında toplumumuzun adeta vazgeçilmezi olan engellilerimize yaşamı kolaylaştırmak, çeşitli imkanlar oluşturmak, bireysel ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazandırmada sürekli çaba içinde olmamız bizim asil sorumluluklarımızdandır. Bu sorumluluklarımızın gereği olarak engelli bireylerimize olan desteğimiz sadece belirli günlerde değil her zaman onlara hissettirmeliyiz.

Bu gün yapılacak çalışmaların, etkinliklerin bu konudaki duyarlılığımıza katkıda bulunmasını temenni ediyor, teşriflerinizden dolayı okullarımız adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Ses Yarışmasında jüri özel ödülünü kazanan Görme Engelli Seyhan Bayat'in müzik dinletisi büyük beğeni aldı.

Kahta Kültür Merkezinde düzenlenen programa Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, protokol üyeleri ve öğrenciler aileleri katıldı.

Program Kahta Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi tarafından açılan el sanatları sergisinin gezilmesiyle sona erdi.