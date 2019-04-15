Tarihi ve turistik eserlerin çokluğu nedeniyle ‘açık hava müzesi' olarak değerlendirilen Adıyaman'da 15-22 Nisan Turizm Haftası, Perre Antik Kent'te çevre temizliği ve kortej ile kutlandı.

Kommagene Uygarlığı'nın beş büyük kentinden biri olan, yüzde 90'ı toprak altında bulunan Perre Antik Kent'te çevre temizliği yapıldı. 2003-2009 yılları arasında Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından yerel imkanlarla yapılan kazılarda yüzde 10'u gün yüzüne çıkartılan Perre Antik Kent'te Turizm Haftası nedeniyle temizlik yapıldı.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan başta olmak üzere Adıyaman Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu'nun da katılımı ile öğrenciler Perre Antik Kent'te çevre temizliği yaptı.

Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, bu yıl Adıyaman'a gelen turist sayısında ciddi bir artış beklediklerinin altını çizerek, “Turizm ekonomimizin en can verici damarlarından bir tanesidir. Turizm hem Adıyaman için hem ülkemiz için çok önemli bir sektördür. Bizde bunun önemini idrak etmek için 43'üncüsünü düzenlediğimiz 15-22 Nisan Turizm haftasını Adıyaman'da da bir dizi etkinlikle kutluyoruz. Sabah kortej yürüyüşü yaptık halkımız yoğun bir ilgi gösterdi. Halk oyunları gösterilerimizi bitirdik. Şimdi de Perre Antik Kenti'nde temizlik kampanyası yapıyoruz. İnşallah bu yıl beklentilerimiz oldukça yüksek. 2018 yılında son 30 yılın en iyi rakamlarına ulaşmıştık. Bu yıl en az yüzde 25'lik bir artık bekliyoruz. Dolayısıyla son 30 yılın rekorunu egale edeceğiz. İnşallah güzel bir sezon bizi bekliyor. Gecen sene biletli giren kişi sayısı Nemrut Dağı'nda 110 bin kişiydi. Fakat biletsizlerle beraber 150 bin civarında ziyaretçimiz oldu. Konaklama rakamlarına baktığımız zaman 200 bin civarında bir konaklama rakamımız var. Dolayısıyla bu sene bu rakamı biraz daha arttıracağımızı düşünüyoruz” dedi.

Adıyaman Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu Başkanı Burak Yetiş ise bu tür etkinliklerin tarihi ve kültürel yapıların tanıtılmasında önemli olduğunu belirterek, “Biz bu tür çevre temizliği, doğanın korunması gibi etkinliklere her zaman destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Amacımız bu gün burada bir çevre bilinci oluşturmak, farkındalık oluşturmak. Ayrıca kültürel dokumuzu, tarihsel dokumuzu bu tür etkinliklerle ön plana çıkarmak” diye konuştu.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında ayrıca Adıyaman Lisesi önünden Gölbaşı Caddesi'ne, ardından Sümer Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Burada folklor gösterileri sunuldu.