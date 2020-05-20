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Petrol Caddesi asfaltlandı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, genişletme ve düzenleme çalışması gerçekleştirilen Petrol Caddesi’ne son rötuşu asfalt dökerek yaptı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, genişletme ve düzenleme çalışması gerçekleştirilen Petrol Caddesi'ne son rötuşu asfalt dökerek yaptı.


Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Petrol Caddesi ‘nde (Flamingo Yolu) sürdürülen genişletme ve düzenleme çalışmaları kapsamında asfalt dökümü gerçekleştirildi.


Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü ile Petrol Caddesi'nin AVM bağlantı yolu arasındaki kısımdaki çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, yoğunluğu ortadan kaldırmak için başlattıkları genişletme çalışmalarını tamamladıklarını ve hemen akabinde de bozulan yola asfalt döşeyerek yolu kısa süre içerisinde trafiğe açmayı amaçladıklarını dile getirdi.


Yolun yeni halinden duydukları memnuniyeti dile getiren sürücüler ise yetkililere ve görevli personele teşekkür etti.

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