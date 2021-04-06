Samsat'ta tarımsal eğitimler başlıyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde tarımsal eğitimlerin yaygınlaştırılması için proje geliştirildi.

Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Samsat Ziraat Odası Başkanlığınca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına 2020 yılı Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı kapsamında, "Tarımsal eğitimin yaygınlaştırılması" isimli bir proje sunuldu ve bu proje uygun görülerek çalışmalara başlandı.

Eğitimlerin daha rahat yapılabilmesi amacıyla çeşitli tadilat, teşrifat alımları yapıldı. İhtiyaç duyulan mal ve malzemeler alındı. Yapılacak eğitimlerden sonra teknik gazilerin gerçekleştirileceği bildirildi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik ve ilçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar ile birlikte Proje çalışmalarını yerinde inceleyen Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, projenin Samsatlı çiftçilere hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak projede büyük emekleri bulunan önceki dönem Kaymakamı, Adıyaman Vali Yardımcısı Halid Yıldız'a teşekkür etti.

Samsat Ziraat Odası Başkanı Kadir Kuştepe ise yaptığı açıklamada, bu proje ile Samsatlı çiftçilere daha modern ve bilimsel çalışmaların yapılabilmesi için eğitimler verileceğini söyledi.

Başkan Kuştepe, "GAP İdaresi ve Samsat Kaymakamlığının destekleri ile uyguladığımız bu proje odamızın kurumsallaşması ve çiftçilere daha iyi hizmet vermemize imkan sağlayacaktır. Emeği geçenleri kutluyorum" diye konuştu.