Sanat ve sportif faaliyetlerin artırılmasına yönelik çalışmalar başladı

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığı ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerin artırılmasına yönelik çalışmalara başladı.

Kahta Kaymakamlığı ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan proje kapsamında geleceğin teminatı olan yeni nesillerde sanat ve sportif faaliyetlere olan ilgilinin artırılması amaçlanarak çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenlenecek.

Kahta Kaymakamlığı ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda genç nesillerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelere ilgilinin artırılmasına yönelik branş öğretmenleriyle istişare toplantısı düzenlendi.

Son yıllarda ilçedeki öğrencilerin sportif, işitsel ve görsel sanatlarda başarılarının kaydedildiği toplantıda öğretmenler, daha fazla öğrencinin bu aktivitelere katılımının sağlanması ve başarılarının artırılmasına yönelik çözüm önerilerde bulundu.

Spor, kültür, müzik ve sanat faaliyetlerine önem verdiğini kaydeden Kaymakam Saadettin Doğan, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bedensel ve ruhsal gelişimleri için bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bu faaliyetlerin sağlıklı ve mutlu yaşamanın en etkili yolu olduğunu düşünüyorum. Kurum amirlerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte el ele verecek çocuklarımızın bu faaliyetlere katılımını sağlamak ve var olan çalışmaları iyileştirmek için çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz kendi branşlarında oluşturdukları inceleme ve görüşleri rapor haline getirerek bize iletecekler. Projemizin daha sağlıklı olabilmesi için sahada çalışan öğretmenlerimizin görüşlerimizi bizim önemli. Bizlerde kurum amirlerimizle birlikte genç nesillerimize daha iyi koşulların sağlanması için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

Kahta İnovasyon Merkezinde düzenlenen toplantıya, Kaymakam Saadettin Doğan, ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek ve Proje Koordinatörü Lütfü Başlı ile branş öğretmenleri katıldı.