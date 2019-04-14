Şehit İmam Tan şehadetinin 13. yılında mevlid-i şerifle anıldı

13 Nisan 2006 tarihinde Mardin'in Ömerli İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı emrinde vatani görevini yaparken PKK bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Er İmam Tan, şehadetinin 13. yılında mevlid-i şerifle anıldı.

Şehit Jandarma Er İmam Tan'ın Besni ilçesine bağlı Su Gözü Köyündeki Taziye Evinde düzenlenen mevlit programına, şehidin ailesi başta olmak üzere, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mücahit Avkıran, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Musa Şimşek, ilçe yöneticileri, şehit aileleri ve köy halkı katıldı.

Öğle namazına müteakip başlayan mevlit programında, Besni Müftülüğü görevlileri tarafından Kura'n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Vatanın mukaddesatı uğruna canlarını feda eden Şehit İmam Tan ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.

Okunan mevlid-i şerif sonrası Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyet Şehit İmam Tan'ın ailesini ziyaret etti. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette, şehidin ailesine yakın ilgi gösteren Vali Aykut Pekmez, şehidin babası Abuzer Tan ve anne Ayşe Tan'a başsağlığı ve sabır diledi.

Vatan uğruna şehadet şerbetini içen Jandarma Komando Er İmam Tan ve tüm şehitleri rahmet ve şükranla andıklarını kaydeden Vali Aykut Pekmez, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğünü sağlamak maksadıyla, kutsal vatani görevini ifa ederken bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği silahlı çatışmada mertebelerin en yükseği olan şahadet mertebesine ulaşan Şehit İmam Tan kardeşimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Şehitlik makamının peygamberlik makamından sonra geldiğine inanıyoruz. Şehidimiz İmam Tan'a ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.