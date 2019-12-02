İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sincik ilçesine yılın ilk karı yağdı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte yılın ilk karı ilçenin yüksek kesimlerine düştü.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte yılın ilk karı ilçenin yüksek kesimlerine düştü.


Bu yıl havanın geç soğumasıyla beraber Sincik'in yüksek kesimlerine yağmurun ardından ilk kar düştü. Yağan karla beraber ilçe merkezindeki hava sıcaklıklarında ise ciddi anlamda düşüş oldu. Hafta sonu etkili olan yağmur yağışı, ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı geceleri -4 dereceye kadar düşüş yaşanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.