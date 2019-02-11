Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli kan verdi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli Türk Kızılay'ının mobil hizmet aracında kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ının yürüttüğü "Gönüllü Kan Bağışı" kampanyası kapsamında Kızılay Adıyaman Kan Bağışı Merkezinin mobil hizmet aracı ile görevliler Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne geldi. Görevli personel bahçede tam teşekküllü bir çadır açarak kan bağışı yapmak isteyen gönüllü personelden kan bağışı topladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, kan bağışı yaparak kampanyaya öncülük etti. Sağlık ekibi, mesai bitimine kadar gönüllü kişilerden 42 ünite kan topladı.