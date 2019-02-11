İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli kan verdi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli Türk Kızılay’ının mobil hizmet aracında kan bağışında bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli Türk Kızılay'ının mobil hizmet aracında kan bağışında bulundu.


Türk Kızılay'ının yürüttüğü "Gönüllü Kan Bağışı" kampanyası kapsamında Kızılay Adıyaman Kan Bağışı Merkezinin mobil hizmet aracı ile görevliler Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne geldi. Görevli personel bahçede tam teşekküllü bir çadır açarak kan bağışı yapmak isteyen gönüllü personelden kan bağışı topladı.


Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, kan bağışı yaparak kampanyaya öncülük etti. Sağlık ekibi, mesai bitimine kadar gönüllü kişilerden 42 ünite kan topladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.