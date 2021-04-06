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Tefeci operasyonunda yakalanan şahıslar sağlık raporundan geçirildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şahıs hastanede alınan sağlık raporlarının ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şahıs hastanede alınan sağlık raporlarının ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölbaşı ilçesinde tefecilere yönelik 12 farklı adrese yapılan operasyonda A.K., Y.G., U.İ., E.Ç., O.A., ve E.A., isimli 6 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 6 şahıs Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan gözaltına alınan şahısların yapılan ev aramalarında ise tabanca ve çok sayıda senetlerin ele geçirildiği öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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