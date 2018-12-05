Vali Aykut Pekmez Çelikhan ilçesinde incelemelerde bulundu

Vali Pekmez, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Düzgün ile birlikte Çelikhan ilçesine giderek, ilçenin genel durumu, kamu yatırım ve hizmetler ile ihtiyaç ve sorunları hakkında bir brifing aldı.

Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyeti Çelikhan Hükumet Konağı önünde İlçe Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Mustafa Bulut ve ilçe yöneticileri karşıladı. Karşılama sonrası Kaymakamlık makamına geçerek ilçenin tarihi, kültürü, coğrafi yapısı, ihtiyaç ve sorunlarla ilgili bir brifing alan Vali Aykut Pekmez, brifingde ilçede yürütülen çalışmalar ile eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık ve kırsal kesime yönelik çalışmalar değerlendirilip, sorunların tespiti ve çözüm önerileri konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Kaymakamlık ziyareti sonrası Vali Aykut Pekmez, inşaatı devam eden ve modern bir mimariyle inşa edilen Çelikhan Hükumet Konağı inşaatını gezerek, inşaatın son durumu ve yürütülen çalışmalarla ilgili ilçe kaymakamı Abdullah Demirdağ'dan bilgi aldı.

Buradaki incelemelerinin ardından ilçe emniyet müdürlüğü, ilçe jandarma komutanlığı ve Çelikhan Belediyesini ziyaret eden Vali Aykut Pekmez, belediyenin Çelikhan ilçe merkezinde yürüttüğü faaliyet ve çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Mustafa Bulut'tan bilgi aldı.