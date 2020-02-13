Afyonkarahisar AKÜ'ye modern hayvan hastanesi yapılacak

Dr. Mehmet Karakaş, AKÜ Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hayvan Hastanesi) yeni binasının yapım ödeneğinin 2020-2022 yatırım bütçesine alındığını açıkladı.

Rektör Karakaş, yönetim olarak AKÜ'nün öncelikli alanlarından birinin Veteriner Fakültesi olduğunu belirterek, “Veteriner Fakültemiz bünyesinde bölgenin önemli hayvan hastanelerinden birine sahibiz. Hali hazırda toplam 2 bin 51 metrekarelik kapalı alana sahip olan hastanemizde kedi, köpek, kuş, süs hayvanları, at ve çiftlik hayvanları gibi hayvanların her tür tanı ve tedavileri modern yöntemlerle yapılmaktadır. İnşallah 6 bin 500 metrekarelik alana sahip olacak olan yeni binamızla birlikte bu hizmetler çok daha modern bir ortamda, çağın ötesinde bir hizmet anlayışı ile vatandaşlara ve akademiye hizmet verecek” dedi. Karakaş, yeni Hayvan Hastanesi binası için 2020-2022 yatırım döneminde bütçe ayrıldığını belirterek, “Bu konuda AKÜ olarak talebimizi iletmiştik. Gerek ödeneğin temini ve gerekse süreçlerin en hızlı biçimde gerçekleşmesi hususlarında Afyonkarahisar'ın değerli milletvekillerinden büyük destek aldık. Bu noktada Afyonkarahisar Milletvekilleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na, Ali Özkaya'ya ve İbrahim Yurdunuseven'e AKÜ ailesi adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hayvancılıkta önemli bir konumda bulunan şehrimiz inşallah yeni hastanesine kısa sürede kavuşacaktır” diye konuştu.

Yeni hastane binası 6 bin 500 metrekare olacak

Karakaş, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında bir süre önce imzalanan iş birliği protokolünü hatırlatarak, yapılacak olan modern hayvan hastanesi binasının bu minvalde Afyonkarahisar hayvancılığına müspet katkı yapacağını ifade etti. Karakaş, yeni binada buzağı sağlığı konusunda hizmet verecek yeni bir birim olacağını da belirtti. Karakaş, yeni hayvan hastanesinin hizmete girmesi ile birlikte 2 bin 51 metrekarelik eski binanın tamamen acil hizmet veren binaya dönüşeceğini ve bu alanda sokak hayvanlarının muayene ve tedavileri için özel bir birim oluşturulacağını kaydetti. Karakaş, yeni hastane binasının 6 bin 500 metrekare olacağını belirterek, “Hastane binamızda 7 adet ameliyathane, 7 adet yoğun bakım, 16 hospitalizasyon odası, 4 adet acil müdahale odası, 15 muayene odası, 5 doğumhane ve 2 adet laboratuvar ile 2 adet derslik bulanacak” şeklinde konuştu.